شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء للذكرى الثامنة لانطلاق المسيرة الاسبوعية في البلدة.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة واطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى وقوع أربع اصابات عولجت اثنتان منها من قبل الهلال الاحمر واصابتان في مركز اسعاف القرية.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة تصدى لهم مئات الشبان خلالها بالحجارة وافشلوا محاولاتهم لاعتقال الشبان من خلال كمائن تم نصبها في منازل مهجورة، مشيرا الى انه تم احراق مجسم للرئيس الامريكي دونالد ترامب في اشارة لرفض صفقته المزعومة.

واضاف شتيوي ان كل اشكال التنكيل التي تعرض لها المواطنون طيلة 650 مسيرة امتدت على مدار ثمانية أعوام لم تفلح بكسر ارادة ابناء البلدة الذين صمموا على الاستمرار في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق اهدافها بفتح الطريق المغلق منذ 16 عاما.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح ولجنة المقاومة الشعبية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيرة وكادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والمئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.

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