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الرئيس التونسي يوقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات

الرئيس التونسي يوقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.

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