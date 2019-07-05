الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

الرئيس عباس ونظيره التونسي السبسي

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.



وهنأ الرئيس نظيره السبسي بالسلامة، متمنيا له موفور الصحة والعافية والشفاء التام، ولتونس مزيداً من الاستقرار والازدهار والتقدم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد الرئيس عمق العلاقات التي تجمع بين فلسطين وتونس، مشيداً بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب شعبنا وقيادته في سبيل نيل حقوقه المشروعة.



من جهته، ثمّن الرئيس السبسي موقف الرئيس عباس، وشكره على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.