على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

عبارات مسيئة باللغة العبرية

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رام الله - دنيا الوطن

خطّت مجموعة "تدفيع الثمن" الارهابية، عبارات عنصرية معادية ومسيئة للفلسطينيين في منطقة سكن الطلبة العرب في جامعة (تل أبيب).



وأفاد عدد من الطلبة الفلسطينيين من داخل أراضي الـ48، بأن عبارات عنصرية معادية كُتبت على الجدران في المنطقة التي يسكن بها الطلبة العرب في الجامعة، منها (عربي= مخرب)، و(كهانا صدق) و(عربي احذر) وغيرها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).