مقتل شخصين بانفجار سيارة في منطقة ريحانلي بجنوب تركيا

قُتل شخصان بانفجار سيارة يوم الجمعة، في منطقة ريحانلي بجنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا.



وذكرت وكالة (دمير أوران) الخاصة للأنباء أن السلطات تحقق في سبب الانفجار، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب آردوغان: إن نتائج أولية تشير إلى أن تفجير سيارة في جنوب تركيا ربما يكون مرتبطا بالإرهاب.













رام الله - دنيا الوطن