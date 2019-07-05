شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني





والتقى شعث قادة وممثلي الجالية الفلسطينية في المانيا، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بصفقة القرن وفشل ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت لها الولايات المتحدة الاميركية، والموقف الفلسطيني الثابت بقيادة الرئيس محمود عباس الرافض للصفقة والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.



وقال شعث: إن جالياتنا الفلسطينية في مختلف اماكن تواجدها لعبت دورا كبيرا في حشد التأييد الدولي رسميا وشعبيا لصالح دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة، مشيرا الى استمرار الدائرة في بذل الجهد المطلوب لتطوير وتوحيد الجاليات الفلسطينية في العالم، بما يضمن تفعيل أطر الجاليات ومؤسساتها، وتعزيز دورها الوطني وحضورها ومشاركتها في نضال شعبنا ومسيرته للوصول الى تحقيق حلمه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وشدّد على اهمية الدور المنوط بالجاليات لعبه في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا الوطنية وما تتعرض له من مخاطر جمه لإنهائها وتصفيتها، بمؤامرة اميركية اسرائيلية، داعيا الى نبذ الخلافات والتركيز على دور الجاليات الوطني وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة المخططات التصفوية التي تقودها الادارة الاميركية.



رام الله - دنيا الوطنأكد د. نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائر شؤون المغتربين، أن العالم يشهد تغيراً ملحوظا لصالح القضية الفلسطينية ، مشيراً الى صعود قوى عالمية كروسيا والصين والهند ودول اميركا اللاتينية التي تؤيد وتدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.