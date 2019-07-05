بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع





وأضاف: ان محاولات التطبيع التي يقوم بها الاحتلال سوف تفشل امام المواقف الشعبية والبرلمانية التي تعبر عن الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية.



وثمّن المجلس التشريعي بغزة خلال تصريح صحفي، المواقف البرلمانية العربية من محاولات التطبيع التي يسعى لها الاحتلال، داعيا البرلمانات العربية والاسلامية لعقد جلسة خاصة رفضا لصفقة ترامب وحملة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الإدارة الامريكية وبعض القيادات العربية.



كما أكد بحر على مواقف الأردن الأصيلة من القضية الفلسطينية والثوابت والحقوق، ملفتا إلى العلاقات الوطيدة التاريخية والإسلامية التي تربط البلدين الشقيقين.



رام الله - دنيا الوطنقال د.أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، أن انسحاب الوفد البرلماني الأردني من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون المنعقد في لوكسمبرج، تأكيد على فشل (صفقة القرن).