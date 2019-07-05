شؤون فلسطينية

بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع

بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع
نائب رئيس المجلس التشريعي بغزة أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
قال د.أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، أن انسحاب الوفد البرلماني الأردني من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون المنعقد في لوكسمبرج، تأكيد على فشل (صفقة القرن).

وأضاف: ان محاولات التطبيع التي يقوم بها الاحتلال سوف تفشل امام المواقف الشعبية والبرلمانية التي تعبر عن الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية.

وثمّن المجلس التشريعي بغزة خلال تصريح صحفي، المواقف البرلمانية العربية من محاولات التطبيع التي يسعى لها الاحتلال، داعيا البرلمانات العربية والاسلامية لعقد جلسة خاصة رفضا لصفقة ترامب وحملة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الإدارة الامريكية وبعض القيادات العربية.

كما أكد بحر على مواقف الأردن الأصيلة من القضية الفلسطينية والثوابت والحقوق، ملفتا إلى العلاقات الوطيدة التاريخية والإسلامية التي تربط البلدين الشقيقين.

أخبار ذات صلة

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة حول ملف المصالحة الفلسطينية

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة حول ملف المصالحة الفلسطينية

عزام الأحمد يلتقي البطريرك الراعي

عزام الأحمد يلتقي البطريرك الراعي

صحيفة إسرائيلية تكشف وثائق مرعبة عن مجازر وجرائم النكبة

صحيفة إسرائيلية تكشف وثائق مرعبة عن مجازر وجرائم النكبة

الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

حواتمة: بمقاومتنا ووحدتنا الوطنيه سنسقط (صفقة القرن) وكل ما يتفرع عنها

حواتمة: بمقاومتنا ووحدتنا الوطنيه سنسقط (صفقة القرن) وكل ما يتفرع عنها

شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني

شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني

الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

عزام الأحمد يلتقي البطريرك الراعي

عزام الأحمد يلتقي البطريرك الراعي

الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني

شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني

بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع

بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع

الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

خلال اتصال مع برّي.. هنية يشيد بالموقف اللبناني الرافض لـ(صفقة القرن)

خلال اتصال مع برّي.. هنية يشيد بالموقف اللبناني الرافض لـ(صفقة القرن)

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: المقاومة في غزة استطاعت أن تُنجز توازن الرعب مع إسرائيل

قيادي بـ"حماس": المقاومة في غزة استطاعت أن تُنجز توازن الرعب مع إسرائيل

منوعات

بعد 32 عاماً.. شقيق داليدا يكشف سر انتحارها

بعد 32 عاماً.. شقيق داليدا يكشف سر انتحارها

الفنانة أمل عباس تصدم جمهورها بتفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية

الفنانة أمل عباس تصدم جمهورها بتفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية

شاهد: عادل إمام في أول ظهور له بعد شائعات بشأن حالته الصحية

شاهد: عادل إمام في أول ظهور له بعد شائعات بشأن حالته الصحية

الكشف عن موعد عرض فيلم &#34;وُلِد ملِكاً&#34; في دور السينما بالرياض

الكشف عن موعد عرض فيلم "وُلِد ملِكاً" في دور السينما بالرياض

بعد إلغاء حفلاتها بشكل غامض ومفاجئ.. لطيفة: أتعرض لمؤامرة

بعد إلغاء حفلاتها بشكل غامض ومفاجئ.. لطيفة: أتعرض لمؤامرة

علا الفارس تحتفل بزفاف شقيقها.. وتصدم الجمهور بعدد أشقائها

علا الفارس تحتفل بزفاف شقيقها.. وتصدم الجمهور بعدد أشقائها

دينا تكشف ماذا حصل مع عزت أبو عوف قبل وفاته بيوم واحد

دينا تكشف ماذا حصل مع عزت أبو عوف قبل وفاته بيوم واحد

رانيا يوسف بفستان أحمر قصير.. وترد بـ &#34;بلوك&#34; على لاعب مصري غازلها

رانيا يوسف بفستان أحمر قصير.. وترد بـ "بلوك" على لاعب مصري غازلها

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من المشاركة في حفل وتُرحلها فوراً

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من المشاركة في حفل وتُرحلها فوراً

الحبس 3 سنوات للمطربة المصرية &#34;شيما&#34; بتهمة ممارسة &#34;الدعارة&#34;

الحبس 3 سنوات للمطربة المصرية "شيما" بتهمة ممارسة "الدعارة"

عربي

الرئيس التونسي يوقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات

الرئيس التونسي يوقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات

قرقاش: الإمارت ستقف مع الخرطوم &#34;في العسر واليسر&#34;

قرقاش: الإمارت ستقف مع الخرطوم "في العسر واليسر"

رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك إجماع وطني لبناني على رفض توطين اللاجئين

رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك إجماع وطني لبناني على رفض توطين اللاجئين

أبرز مصوري القرن الـ20.. وفاة صاحب لقطة اغتيال السادات

أبرز مصوري القرن الـ20.. وفاة صاحب لقطة اغتيال السادات