الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

حادث في غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت إدارة "مرور غزة" أن المواطن كمال محمد الأسطل توفي اليوم الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها قبل يومين بحادث سير.



وكانت ثلاثة مواطنين أصيبوا، اليوم بالإضافة إلى حدوث أضرار جسيمة، جراء حادث مروع على الطريق الساحلي، غرب مدينة غزة.



ووفق شرطة المرور بغزة، فإن عدد حالات الوفيات نتيجة حوادث السير في القطاع، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 32 حالة، منهم 21 طفلاً.



وأفاد مدير عام شرطة المرور في القطاع العميد إيهاب مهنا، عن وقوع عشرات الإصابات الخطيرة والإعاقات الدائمة ومئات الإصابات الأخرى.