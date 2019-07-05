شؤون فلسطينية

توضيح "مهم" من أونروا حول منصب رئيس شؤون الموظفين في الوكالة

توضيح "مهم" من أونروا حول منصب رئيس شؤون الموظفين في الوكالة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توضيحاً "مهماً" حول منصب رئيس شؤون الموظفين في الوكالة.

وقال المتحدث باسم (أونروا) سامي مشعشع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "عطفاً على ما تتناقله صفحات التواصل الاجتماعي وبعض من المنصات الإعلامية بخصوص الزميل حكم شهوان، أود التأكيد أنه قد جرى حوار ما بين المفوض العام لـ(أونروا) ورئيس شؤون الموظفين، وتم الاتفاق خلاله على أن شهوان سيبحث عن آفاق مهنية جديدة خارج الوكالة، ويدخل هذا التوافق حيز التنفيذ الفوري.

وأضاف: "غنى عن القول بأن (أونروا) والمفوض العام يدركان الإسهامات الهامة للزميل حكم، والذي تولى مناصب أساسية وعالج ملفات مهمة لـ (أونروا) على مدى السنوات الست الماضية.

وتابع مشعشع: أن هذه الإسهامات ساعدت الوكالة على مواجهة التحديات الماثلة أمام (أونروا)، ومعززاً خلال ذات الفترة للعلاقة مع العاملين وممثليهم وكذلك معززاً للعمل المشترك والحوار البناء مع الدول المضيفة.

وقال المتحدث باسم (أونروا): إن الوكالة مصممة على الاستمرار في تقديم خدماتها الاإنسانية للاجئين الفلسطينيين التزاماً بالولاية المعطاة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالشراكة مع الدول المضيفة والمتبرعة لما فيه مصلحة لاجئي فلسطين.  

وأضاف: "أود التأكيد على أن المفوض العام لـ (أونروا) يعمل بنفس العزم والتصميم لتوفير الدعم المالي للوكالة وضمان استمرار خدمات الوكالة دونما انقطاع، بالإضافة لمتابعة الجهود المبذولة لتجديد ولاية الوكالة.

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