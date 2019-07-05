وفاة ملياردير أمريكي بحادث تحطم مروحية في المحيط الأطلسي

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي سبعة أشخاص بينهم الملياردير الأمريكي، كريستوفر كلاين مصرعهم، جراء تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهاما، في المحيط الأطلسي.



وأفادت تقارير إخبارية، بأن الملياردير وهو من أباطرة صناعة الفحم، توفي أمس الخميس في حادث تحطم مروحية، عن عمر يناهز 61 عاماً.



ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن براين جلاسر، محامي كلاين، قوله إن موكله توفي في حادث تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهاما، مضيفا أن الحادث أودى بحياة ستة أشخاص، كما نقلت صحيفة (البيان) الإماراتية.



وأسس كلاين شركة "فورسايت إنيرجي إل.بي"، لتعدين الفحم ومقرها في مدينة سانت لويس الأمريكية، ويشتهر بدوره في إحياء صناعة التعدين في ولاية إلينوي، وتحقيق ثروة طائلة من هذه الصناعة.



وتقدر قيمة شركة فورسايت حاليا بأكثر من 6ر2 مليار دولار.