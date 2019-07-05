استطلاع إسرائيلي: لا يمكن تشكيل حكومة يمينية بدون ليبرمان

ترجمة: مؤمن مقداد

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أنه لا يمكن أن تتشكل حكومة يمينية بعد إجراء الانتخابات العامة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بدون زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان.





وأجرى الاستطلاع معهد "سميث" نُشر على (103FM)، وأظهر أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم فإن حزب (الليكود) سيحصل على 32 مقعدًا، (أزرق أبيض) 30، (القائمة العربية المشتركة) 11، (إسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان 8، (شاس) 7، (يهدوت هتوراة) 6، (اتحاد الأحزاب اليمينية) 6، حزب (باراك) 4، (اليمين الجديد) 4، (ميرتس) 4.



وتبلغ الكتلة اليمينية 57 مقعداً دون حزب (إسرائيل بيتنا)، بينما حصلت (الكتلة اليسارية-العرب) على 55 مقعداً في الاستطلاع.





رام الله - دنيا الوطن