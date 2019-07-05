بمطار مومباي الدولي.. نقل طائرة تسببت في إغلاق المهبط الرئيسي

أبعت السلطات الهندية طائرة تابعة لشركة (سبايس جيت) للطيران بعدما سدت مهبط الطائرات الرئيسي في مطار بومباي الدولي هذا الأسبوع، فيما لم يتضح موعد استئناف العمليات بالمهبط.



وألغيت مئات الرحلات أو غيرت مسارها بعدما انحرفت الطائرة وهي من طراز "بوينج 737-800" عن المهبط يوم الاثنين بعد الهبوط وعلقت في الوحل مما عرقل حركة الطيران في ثاني أكبر مطارات الهند.



وقالت متحدثة باسم مطار مومباي الدولي: "يستخدم المطار مهبطه الثانوي حتى يجهز المهبط الرئيسي لحركة الطائرات. سوف يستغرق ذلك بعض الوقت".



وتسبب انهيار جدران في مومباي والبلدات القريبة، نتيجة أسوأ موجة أمطار موسمية خلال يوم واحد منذ 14 عاماً، في مقتل 30 شخصا يوم الثلاثاء واضطراب حركة القطارات والنقل الجوي مما دفع المسؤولين إلى إغلاق مدارس ومكاتب.



وتسعى مومباي إلى أن تصبح مركزا مالياً عالمياً لكن أنحاء كبيرة من المدينة تكافح للتعامل مع الأمطار الموسمية السنوية.



رام الله - دنيا الوطن