الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها.



رام الله - دنيا الوطنهدد الحرس الثوري الإيراني، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية رداً على احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق، وفق ما نقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة.وأعربت إيران عن غضبها، بعدما احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا بما يمثل انتهاكا لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي.وتم احتجاز الناقلة (جريس 1) في المنطقة التابعة لبريطانيا عند الطرف الجنوبي لإسبانيا عند مدخل البحر المتوسط بعد أن أبحرت حول أفريقيا قادمة من الشرق الأوسط.وذكرت هيئة بنما البحرية يوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة (جريس 1)، لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 آيار/مايو.وقالت الهيئة: إنها رفعت (جريس 1) من سجلاتها بعد إنذاريوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.