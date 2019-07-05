منظومة الدفاع الروسية "إس-400" تصل تركيا الأسبوع المقبل





وأضافت: أنه من المتوقع أن يصل الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم الاثنين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع "إس-400" التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأمريكية إف-35 للخطر، وهي المقاتلات تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها.



وبدأت واشنطن رسميا عملية استبعاد تركيا من برنامج "إف-35" التي تنتجها شركة (لوكهيد مارتن).



رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام تركية، أنه سيتم تحميل أول دفعة منظومة الدفاع الروسية "إس-400" التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن يوم الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.وقالت محطة (خبر ترك) التلفزيونية الخاصة دون أن تذكر المصدر: إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.