قرقاش: الإمارت ستقف مع الخرطوم "في العسر واليسر"

وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن الإمارات تهنئ السودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة، مضيفاً: أن بلده سيقف مع الخرطوم "في العسر واليسر".



وكتب قرقاش في تغريدة على (تويتر) يوم الجمعة: "نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتوصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.