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رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك إجماع وطني لبناني على رفض توطين اللاجئين

رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك إجماع وطني لبناني على رفض توطين اللاجئين
أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة رفض لبنان لـ(صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن هناك إجماعاً وطنياً لبنانياً على رفض توطين اللاجئين.

ولفت خلال لقائه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بحضور أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، فتحي ابو العردات، إلى أن المطلوب هو مواجهة المشكلات بمزيد من التحدي وعدم الاستسلام لها بل تحويلها الى فرص.

وأكد أن الإجماع على رفض (صفقة القرن) يجب أن يدفعنا إلى توسيع الموقف العالمي والرأي العام الدولي المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية.

واستنكر السنيورة أن يتم التعامل مع قضية شعب يدافع عن هويته في أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة وكأنها صفقة عقارية، مؤكدا أن هذا الامر غير مقبول وهذا ما شهدناه من مقاطعة جلسات ورشة المنامة.

بدوره، استعرض الأحمد الأوضاع في فلسطين وما تشهده القضية الفلسطينية في ضوء العدوان الأميركي الإسرائيلي على حقوق شعبنا.

وثمن الأحمد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني والعربي يقف متصدياً لخطة الاستسلام الأميركية.

وشدّد على ضرورة التحرك على المستوى العربي لمواجهة (صفقة القرن)، مؤكداً أن لا وطن للفلسطينيين إلا فلسطين، ولا مكان في العقل الفلسطيني لمفردة الاستسلام او التوطين.

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