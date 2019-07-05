تشمل استفتاءً شعبياً وحواراً دون وسيط.. صلاح البردويل يطلق مبادرة لإنهاء الانقسام



رابعاً: تعترف إني شريكك واعترف إنك شريكي، لا تستغني عني ولا أستغني عنك وإنك بدوني أضعف، وأنا بدونك كذلك.



سادساً: نتفق على شبكة أمان تحفظ العلاقة بيننا، وتديم التوافق بين الجميع صغاراً كانوا أم كباراً في صندوق الانتخابات، حتى لا تطارد بعضنا بالأغلبية، أو بالتاريخ!



سابعاً: حوارنا المباشر دون وساطة أو شروط مسبقة خير ضمانة لتقريب النفوس وحل العقد وتجاوز الماضي المؤلم.



ثامناً: الديموقراطية والانتخابات الشاملة وسيلة هامة لنظم الحياة السياسية و الاجتماعية ، و لكن روح التوافق و الشراكة أجدى و أكثر دواما و أكثر صفاء النفوس.



تاسعاً: فترة الحوار فترة سرية بعيدة عن الإعلام، تتوقف فيها كل أشكال الحرب الإعلامية والأمنية والاعتقالات السياسية بيننا.





عاشراً: نتائج الحوار تعرض على شعبنا في استفتاء شعبي لإقرارها، ومن ثم التنفيذ بتجرد.



حادي عشر: نتنافس في خدمة الوطن والقضية وتنفيذ خطتنا التي اتفقنا عليها ولا يزايد أحدنا على الٱخر. نحن وإياكم والفصائل وكل القادرين على العطاء من شعبنا.



اثني عشر: شعارنا الحرية والتحرير والعودة و تقرير المصير، وأيقونة جهادنا القدس، من أجلها نلقى الله مطمئنين.



وأخيرا الشروع في الحوار هذا الشهر دون تأخير، و الله ولي التوفيق .



خامساً: نبدأ بوضع كل الأوراق التي اتفقنا عليها على الطاولة، و تراجعها ونؤكد إيماننا بجدواها، ونكمل ما نقص من آليات تطبيقها، ونستحضر كل حقوقنا، وكل الظلم الذي وقع علينا من عدونا وأن لا شرعية للاحتلال على أرضنا ونبني مشروعنا واستراتيجيتنا الصلبة.