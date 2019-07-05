المطران عطالله حنا: (صفقة القرن) فشلت بشكل كلي وترامب يعيش بكوكبٍ آخر





وأضاف: من يخططون لـ(صفقة القرن) لن يتمكنوا من تمرير مشروعهم لأن الفلسطينيين يقفون لهم بالمرصاد، ولن يتخلوا عن حقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض المقدسة .



وتابع في بيان له: "انهارت (صفقة القرن) وفشلت فشلاً ذريعاً ومن يظن غير ذلك فهو مخطئ لأن الفلسطينيين هم رقم صعب ولا يحق لأي جهة سياسية في هذا العالم أن تتجاهل وجودهم وعدالة قضيتهم وحقهم الذي لا يسقط بالتقادم بالعودة إلى وطنهم الأم وكذلك حقهم التاريخي في المدينة المقدسة .



وأضاف المطران حنا: "نقول لمن يجب أن تصل إليه رسالتنا بأن قوة الحق الذي نملكه كفلسطينيين هي أقوى من كل المليارات والأموال التي يعمل البعض على إغداقها بغزارة من أجل تمرير المشاريع المعادية ولهؤلاء الذين يخططون لتمويل (صفقة القرن) "بكرمهم المعهود" ونقول لهم بأنكم ستخسرون أموالكم ولكن الفلسطينيين سيربحون كرامتهم وحريتهم وعراقة وجودهم وثباتهم وصمودهم في هذه الأرض المقدسة".



وأضاف: "المتآمرون على شعبنا هم الخاسرون أما شعبنا فهو منتصر في النهاية لأن قضيته هي أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".



وتابع: "أقول لأبناء شعبي الفلسطيني بأن تمسكوا بوحدتكم وتحلوا بالصدق والاستقامة والوعي والحكمة والرصانة فقضيتكم هي قضية عادلة ولا يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون يطالبون ويناضلون ويكافحون من أجل أن يعيشوا أحرارا في وطنهم بعيداً عن الاحتلال والقمع والظلم والاستعمار والعنصرية .



وقال المطران عطالله حنا: "لقد فشلت (صفقة القرن) فشلاً ذريعاً وهذا ما نقوله كفلسطينيين وما يقوله معنا الأحرار من أبناء أمتنا العربية وأصدقائنا المنتشرين في سائر أرجاء العالم، فلا يحق لترامب ولعملائه ولمرتزقته أن يشطبوا فلسطين من على الخارطة وأن يشطبوا حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم فمن الذي خول ترامب بأن يقوم بهذه المهمة القذرة ومن الذي خوله أن يقدم القدس التي لا يملكها أصلا إلى من لا يستحقون وهذا ما حدث ايضا في الجولان .



وتابع المطران حنا: "أن ترامب يعيش في كوكب آخر، كوكب الغرور والغطرسة والجنون والمال والحديث عن مئات المليارات من الدولارات، ترامب وعملائه ومرتزقته يعيشون في كوكب بعيد عن الواقع الذي نعيشه وفشل مؤتمرهم في البحرين، إنما إن دل على شيء فهو يدل على فشل هؤلاء الذين يعتقدون بأن حل القضية الفلسطينية يكمن من خلال تصفيتها وإنهائها بشكل كلي وليس من خلال نيل شعبنا حقوقه وحريته الكاملة .



وأضاف: "لن يتمكن ترامب وأدواته من تصفية القضية الفلسطينية لأنها قضية شعب يعشق الحياة والحرية والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم شعبنا التضحيات الجسام .



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم: إن ما يسمى (صفقة القرن) إنما قد انهارت وفشلت بشكل كلي، وهي ليست موجودة عملياً إلا في عقول وعلى أوراق من يخططون لها.