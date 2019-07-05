عريقات: تحقيق المصالحة الفلسطينية يشكل نقطة ارتكاز لمنظمة التحرير







رام الله - دنيا الوطنأكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية يشكل نقطة ارتكاز للمنظمة.وأضاف في تصريحات له خلال لقائه وفداً من أساتذة الجامعات الأمريكية: أن الرؤية التى طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن فى شباط/فبراير الماضي، تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، مشدداً على أن الاحتلال والاستيطان والابرثايد وحملة المطارق ومعاول الهدم إلى زوال .وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس وضع النقاط على الحروف حين قال: إذا أرادت إدارة الرئيس ترامب استئناف الاتصالات السياسية مع القيادة الفلسطينية فعليها أن تعلن أن القدس الشرقية محتلة، وإن قرار ضمها إلى إسرائيل لاغٍ وباطل ولن يخلق حقاً ولن ينشئ التزاماً، إضافة إلى الإعلان عن أن هدف عملية السلام يتمثل بالتوصل إلى حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى .وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أن ما تحدث به الرئيس عباس ليست شروطا، وإنما مرجعيات متفق عليها وقانون دولي، ومواقف دول العالم أجمع باستثناء إسرائيل وفريق الرئيس ترامب، الذين يعتقدون أن السلام يتحقق بالحفر والنبش والمطارق وترويج الحكايات الزائفة والتى ليس لها مكان فى مواقع الحقائق والواقعية، فقط بعقول من يعتقدون أن الحل لن يتحقق إلا بقبول الاستسلام للاحتلال والاستيطان.