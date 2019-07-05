موقع إسرائيلي: 378 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع





















رام الله - دنيا الوطنكشفت مواقع إسرائيلية اليوم الجمعة، عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك هذا الأسبوع.وقال موقع (حدشوت هار هبايت): إن 378 مستوطن "اقتحموا" باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع بحماية من الشرطة الإسرائيلية.ومن بين المقتحمين وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري اريئيل، وذلك يوم الأربعاء الماضي، حيث قاد اقتحاماً استفزازياً جديداً للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.