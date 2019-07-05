شؤون فلسطينية

صحيفة تكشف التحديات التي ستواجه تفاهمات التهدئة

صحيفة تكشف التحديات التي ستواجه تفاهمات التهدئة
السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة: إن ثمة تحدٍّ جديد سيواجه تفاهمات التهدئة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع المقبل، وهو الموعد الذي يتوقع أن تدخل فيه دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة.

وقالت الصحيفة: إن الفصائل ستتجه إلى التصعيد من جديد في حال مماطلة الاحتلال في إدخال المنحة القطرية للعائلات الفقيرة، كما كان يفعل طوال الأشهر الماضية. 

وتابعت (الأخبار) اللبنانية: أنه خلال الأيام السابقة، تواصلت الاتصالات بين حماس والوسطاء حول بنود التفاهمات المنويّ تنفيذها، إذ رفضت الحركة محاولة إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى مشاريع البنية التحتية للمشاريع الصناعية، مطالبة باستمرارها لمصلحة لفقراء، وإيجاد منحة جديدة للبنية والمشاريع الصناعية، وفق المصدر نفسه.

وأكدت على أنه رغم وجود الوفد الأمني المصري في تل أبيب منذ أول من أمس، وإبلاغه الفصائل نيّته المجيء إلى قطاع غزة أمس، فإن تغيّراً في الموقف أدى إلى تراجعه، في ضوء استمرار حالة الهدوء في القطاع. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حركة حماس، أن الوفد "أبلغنا الأربعاء الماضي نيّته المجيء إلى غزة الخميس (أمس)، لكنه عاد واعتذر دون إيضاح الأسباب"، علماً بأن الحركة كانت تنتظر الوفد لإجراء مباحثات معه حول التفاهمات مع الاحتلال، ولتسلّم الورقة المصرية الجديدة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية. 

ورجّح المصدر أن يكون الوفد قد "أجّل زيارته بعد حصوله على رد سلبي من فتح حول المصالحة"، مضيفاً أن: "التفاهمات مع الاحتلال لا تزال مستمرة، وتسير على نحو جيد نسبياً على رغم التهديدات المتبادلة"، وفق الصحيفة.

وأشار إلى بعض التحسينات مثل إعادة قوارب الصيادين المصادَرة، وزيادة عدد التجار المسموح لهم بالسفر إلى الضفة المحتلة عبر معبر بيت حانون/إيرز إلى خمسة آلاف تاجر، وعودة ضخ الوقود، واستمرار فتح البحر أمام الصيادين.

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