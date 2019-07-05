الولايات المتحدة ترحب بخطوة بريطانيا احتجاز ناقلة نفط في جبل طارق





وأزالت تلك الخطوة الدبلوماسية أي شك بشأن ملكية إيران للناقلة التي ترفع علم بنما ويشير تسجيلها إلى أن مقر الشركة التي تديرها هو سنغافورة.



وكانت الناقلة تحاول نقل نفط خام إلى سوريا بما يمثل انتهاكا لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي.



رام الله - دنيا الوطنرحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بالخطوة البريطانية، احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق أمس الخميس، قائلا: إنه "نبأ ممتاز".وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".وتشير بيانات للشحن اطلعت عليها وكالة (رويترز) للأنباء، أنه جرى تحميل الناقلة بنفط إيراني قبالة السواحل الإيرانية على الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط مصدره العراق.وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سوريا منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات. وعلى خلاف الولايات المتحدة لم تفرض أوروبا عقوبات موسعة على إيران.وأعربت طهران عن غضبها الشديد، من هذه الخطوة حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني للتعبير عن "اعتراضها الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول" لسفينتها.