خلال أيام.. عاصفة شمسية رهيبة تضرب الأرض

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رام الله - دنيا الوطن

تحذير شديد اللهجة أطلق مجموعة من الباحثين من حدوث عاصفة شمسية رهيبة اليوم الجمعة، وأنها تتجه نحو الأرض وقد تضرب الكوكب خلال أيام، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



ونقلت الصحيفة ماقاله باحثون مختصون في علوم الفضاء، من أن العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض يوم الجمعة الموافق 5 يوليو وقد تستمر توابعها لأيام أخرى.



والخطر في العاصفة في أنها قد تسبب مشكلات تقنية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، وتنتج أضواء زرقاء مذهلة فوق القطب الشمالي والجنوبي المعروفة باسم الشفق القطبي.



ويمكن أن تسخن الرياح الشمسية الغلاف الجوي الخارجي للأرض، مما يتسبب في تمدده، ويؤثر هذا على الأقمار الصناعية في المدار الأرضي.