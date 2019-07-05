أبرز مصوري القرن الـ20.. وفاة صاحب لقطة اغتيال السادات



وحصدت صورة اغتيال السادات، مجموعة من الجوائز المحلية والدولية، وباعتها جريدة "الأخبار" لوكالات الأنباء العالمية بنحو 150 ألف دولار.



والمصور الراحل أول مصور مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير، بعد أن وثّق لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فضلًا عن صور توثيق حرب اليمن وحرب 6 أكتوبر.















وحصدت صورة اغتيال السادات، مجموعة من الجوائز المحلية والدولية، وباعتها جريدة "الأخبار" لوكالات الأنباء العالمية بنحو 150 ألف دولار.والمصور الراحل أول مصور مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير، بعد أن وثّق لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فضلًا عن صور توثيق حرب اليمن وحرب 6 أكتوبر.

توفي المصور الصحفي المصري مكرم جاد الكريم، أمس الخميس، الذي وثّق بعدسته لحظة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، في حادث المنصة الشهير، الذي وقع في منطقة النصب التذكاري بمدينة نصر شرق القاهرة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر العام 1981.وبحسب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصريين، عمرو نبيل، فإن جاد الكريم، توفي في دار الرعاية الملحقة بكنيسة السيدة العذراء في الزيتون بالعاصمة المصرية.ويعد جاد الكريم، صاحب أهم الصور في توثيق حرب اليمن، وحرب ٦ أكتوبر التي حررت مصر من خلالها سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، ولحظات اغتيال الرئيس السادات.وفي وقت سابق، اختارت مجلة "باري ماتش"، جاد الكريم كأحد أهم 10 مصورين في القرن الـ 20.