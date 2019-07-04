الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية هامة في مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحوثيون مساء اليوم الخميس، عن استهداف مواقع عسكرية هامة على أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.
ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله: "إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات (قاصف 2K) على مواقع عسكرية هامة في مطار جازان في السعودية".
أعلن الحوثيون مساء اليوم الخميس، عن استهداف مواقع عسكرية هامة على أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.
ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله: "إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات (قاصف 2K) على مواقع عسكرية هامة في مطار جازان في السعودية".
وأضاف المتحدث: "عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار"، مؤكدا استمرار استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.
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