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الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية هامة في مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة

الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية هامة في مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحوثيون مساء اليوم الخميس، عن استهداف مواقع عسكرية هامة على أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.

ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله: "إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات (قاصف 2K) على مواقع عسكرية هامة في مطار جازان في السعودية".

وأضاف المتحدث: "عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار"، مؤكدا استمرار استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.

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