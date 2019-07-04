الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية هامة في مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة





وأضاف المتحدث: "عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار"، مؤكدا استمرار استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الحوثيون مساء اليوم الخميس، عن استهداف مواقع عسكرية هامة على أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله: "إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات (قاصف 2K) على مواقع عسكرية هامة في مطار جازان في السعودية".