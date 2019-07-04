الحسابات الفلكية تحسم موعد عيد الأضحى في كافة الدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

حسم أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية في مصر، محمد غريب، موعد عيد الأضحى، موضحاً أن الحسابات الفلكية، تؤكد أنه سيحل في 11 من أب/ أغسطس المقبل.



وقال غريب في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الورد" على قناة (ten) المصرية: إن عيد الأضحى، سيكون موحداً في كل الدول الإسلامية، خلافاً لعيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.



ولفت، إلى أن عيد الأضحى، سيكون الأحد 11 أب/ أغسطس في كل الدول الإسلامية، وأن مصر بانتظار رأي السعودية في بداية شهر ذي الحجة.