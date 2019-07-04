عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

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رام الله - دنيا الوطن

غرق قارب مطاطي، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية.



وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا.



وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة (فرانس برس) رافضا كشف هويته.



ونقل أحد المهاجرين إلى المستشفى قبل أن يتوفى لاحقا، ولا يزال آخر في قسم العناية المركزة فيما نقل اثنان آخران إلى مركز إيواء في جرجيس، بحسب رئيس مكتب الهلال الأحمر التونسي بمدنين المنجي سليم.



ولم تتوافر معلومات إضافية عن القارب وعن سائر المهاجرين، بحسب مسؤول الحرس البحري.