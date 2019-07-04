طهران تستدعي سفير بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

نقل التلفزيون الإيراني عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طهران استدعت السفير البريطاني في طهران بسبب "الاحتجاز غير القانوني" لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق يوم الخميس، بحسب "رويترز"



واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق يوم الخميس‭ ‬متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تطور مثير يمكن أن يزيد حدة المواجهة بين الغرب وإيران.