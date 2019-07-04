الأمم المتحدة تكشف تفاصيل قصف مركز لإيواء المهاجرين بليبيا

أصدرت الأمم المتحدة، تقريراً حول تعرض مركز لإيواء اللاجئين في ليبيا لغارة جوية، مشيرةً إلى أن المركز تلقى ضربتين جويتين.





وأوضح التقرير، وفق وكالة (رويترز) للأنباء، أن الضربة الأولى استهدفت مرآباً غير مأهول، والثانية استهدفت مهجعاً لحوالى 120 لاجئاً ومهاجراً.

رام الله - دنيا الوطنولفتت الأمم المتحدة إلى أن هناك تقارير تحدثت عن "أن حراس المركز الليبيين، أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين، أثناء محاولتهم الهرب بعد الغارة الأولى".وقتل 53 شخصاً بينهم ستة أطفال وجرح العشرات، إثر غارة جوية مجهولة، استهدفت مركز تاجوراء شرقي طرابلس، فيما دانت حكومة الوفاق الهجوم، ودعت المجتمع الدولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، ونفى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مسؤوليته عن الغارة.