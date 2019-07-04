إيران تُحدد الحالة الوحيدة لعودة المحادثات مع أمريكا

وقال علوي، إن "المحادثات مع أمريكا، يمكن إعادة النظر فيها، فقط إذا ما أوقف الرئيس دونالد ترامب العقوبات، وسمح المرشد الأعلى بإعادتها"، مضيفاً: "أمريكا تخاف من القوة العسكرية الإيرانية، وهي السبب وراء قراراتهم بإلغاء مهاجمة طهران".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يمكنهما إعادة المحادثات بينهما، فقط إذا ما أنهت أمريكا العقوبات.وأوضح الوزير الإيراني، أنه إذا انتهت العقوبات، يمكن للسلطات العليا في إيران، أن تسمح بالمحادثات بين واشنطن وطهران، وفق وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من المجال الجوي الإيراني.وردت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على التقارير التي زعمت، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل رسالة تحذير إلى إيران عن طريق سلطنة عُمان.ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، صحة التقارير، مشيرة إلى أنها ضمن "البروباغاندا الإيرانية".وقالت أورتيغاس، في تغريدة على (تويتر)، إن "التقارير التي تحدثت عن إرسال رسالة إلى إيران عبر عمان خاطئة تماماً، وهي إيرانية بامتياز، فهي جزء من البروباغندا الإيرانية".