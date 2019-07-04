عاجل

  • مفزاك لايف:عبوة متفجرة ألقيت من غزة وسقطت على السياج وتسببت بأضرار ولا توجد إصابات

دولي

إيران تُحدد الحالة الوحيدة لعودة المحادثات مع أمريكا

إيران تُحدد الحالة الوحيدة لعودة المحادثات مع أمريكا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يمكنهما إعادة المحادثات بينهما، فقط إذا ما أنهت أمريكا العقوبات.

وأوضح الوزير الإيراني، أنه إذا انتهت العقوبات، يمكن للسلطات العليا في إيران، أن تسمح بالمحادثات بين واشنطن وطهران، وفق وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقال علوي، إن "المحادثات مع أمريكا، يمكن إعادة النظر فيها، فقط إذا ما أوقف الرئيس دونالد ترامب العقوبات، وسمح المرشد الأعلى بإعادتها"، مضيفاً: "أمريكا تخاف من القوة العسكرية الإيرانية، وهي السبب وراء قراراتهم بإلغاء مهاجمة طهران".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من المجال الجوي الإيراني.

وردت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على التقارير التي زعمت، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل رسالة تحذير إلى إيران عن طريق سلطنة عُمان.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، صحة التقارير، مشيرة إلى أنها ضمن "البروباغاندا الإيرانية".

وقالت أورتيغاس، في تغريدة على (تويتر)، إن "التقارير التي تحدثت عن إرسال رسالة إلى إيران عبر عمان خاطئة تماماً، وهي إيرانية بامتياز، فهي جزء من البروباغندا الإيرانية".

أخبار ذات صلة

مقتل شخصين بانفجار سيارة في منطقة ريحانلي بجنوب تركيا

مقتل شخصين بانفجار سيارة في منطقة ريحانلي بجنوب تركيا

وفاة ملياردير أمريكي بحادث تحطم مروحية في المحيط الأطلسي

وفاة ملياردير أمريكي بحادث تحطم مروحية في المحيط الأطلسي

استطلاع إسرائيلي: لا يمكن تشكيل حكومة يمينية بدون ليبرمان

استطلاع إسرائيلي: لا يمكن تشكيل حكومة يمينية بدون ليبرمان

بمطار مومباي الدولي.. نقل طائرة تسببت في إغلاق المهبط الرئيسي

بمطار مومباي الدولي.. نقل طائرة تسببت في إغلاق المهبط الرئيسي

الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

منظومة الدفاع الروسية &#34;إس-400&#34; تصل تركيا الأسبوع المقبل

منظومة الدفاع الروسية "إس-400" تصل تركيا الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة ترحب بخطوة بريطانيا احتجاز ناقلة نفط في جبل طارق

الولايات المتحدة ترحب بخطوة بريطانيا احتجاز ناقلة نفط في جبل طارق

خلال أيام.. عاصفة شمسية رهيبة تضرب الأرض

خلال أيام.. عاصفة شمسية رهيبة تضرب الأرض

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عزام الأحمد يلتقي البطريرك الراعي

عزام الأحمد يلتقي البطريرك الراعي

الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

الرئيس عباس يهاتف السبسي مهنئاً بسلامته

على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

على جدران جامعة تل أبيب.. عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين

شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني

شعث: نبذل جهدنا لتطوير وتوحيد الجاليات تعزيزاً لدورها الوطني

بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع

بحر: انسحاب الوفد البرلماني الأردني من منظمة الأمن دليل فشل محاولات التطبيع

الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

الشرطة بغزة: وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث سير قبل أيام

خلال اتصال مع برّي.. هنية يشيد بالموقف اللبناني الرافض لـ(صفقة القرن)

خلال اتصال مع برّي.. هنية يشيد بالموقف اللبناني الرافض لـ(صفقة القرن)

منوعات

بعد 32 عاماً.. شقيق داليدا يكشف سر انتحارها

بعد 32 عاماً.. شقيق داليدا يكشف سر انتحارها

الفنانة أمل عباس تصدم جمهورها بتفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية

الفنانة أمل عباس تصدم جمهورها بتفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية

شاهد: عادل إمام في أول ظهور له بعد شائعات بشأن حالته الصحية

شاهد: عادل إمام في أول ظهور له بعد شائعات بشأن حالته الصحية

الكشف عن موعد عرض فيلم &#34;وُلِد ملِكاً&#34; في دور السينما بالرياض

الكشف عن موعد عرض فيلم "وُلِد ملِكاً" في دور السينما بالرياض

بعد إلغاء حفلاتها بشكل غامض ومفاجئ.. لطيفة: أتعرض لمؤامرة

بعد إلغاء حفلاتها بشكل غامض ومفاجئ.. لطيفة: أتعرض لمؤامرة

علا الفارس تحتفل بزفاف شقيقها.. وتصدم الجمهور بعدد أشقائها

علا الفارس تحتفل بزفاف شقيقها.. وتصدم الجمهور بعدد أشقائها

دينا تكشف ماذا حصل مع عزت أبو عوف قبل وفاته بيوم واحد

دينا تكشف ماذا حصل مع عزت أبو عوف قبل وفاته بيوم واحد

رانيا يوسف بفستان أحمر قصير.. وترد بـ &#34;بلوك&#34; على لاعب مصري غازلها

رانيا يوسف بفستان أحمر قصير.. وترد بـ "بلوك" على لاعب مصري غازلها

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من المشاركة في حفل وتُرحلها فوراً

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من المشاركة في حفل وتُرحلها فوراً

الحبس 3 سنوات للمطربة المصرية &#34;شيما&#34; بتهمة ممارسة &#34;الدعارة&#34;

الحبس 3 سنوات للمطربة المصرية "شيما" بتهمة ممارسة "الدعارة"

عربي

الرئيس التونسي يوقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات

الرئيس التونسي يوقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات

قرقاش: الإمارت ستقف مع الخرطوم &#34;في العسر واليسر&#34;

قرقاش: الإمارت ستقف مع الخرطوم "في العسر واليسر"

رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك إجماع وطني لبناني على رفض توطين اللاجئين

رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك إجماع وطني لبناني على رفض توطين اللاجئين

أبرز مصوري القرن الـ20.. وفاة صاحب لقطة اغتيال السادات

أبرز مصوري القرن الـ20.. وفاة صاحب لقطة اغتيال السادات