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وزير إسرائيلي: مستعدون للتدخل العسكري حال حدوث تصعيد بالخليج

وزير إسرائيلي: مستعدون للتدخل العسكري حال حدوث تصعيد بالخليج
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل، في حال حدوث أي تصعيد في منطقة الخليج العربي.

ورأى كاتس، على هامش مؤتمر هرتسيليا، أن "إيران قد تسيء تقدير الأمور، ما يؤدي إلى حدوث مواجهة"، مشدداً على أنه "يجب الاستعداد لهذا ومواصلة إسرائيل تعزيز قوتها العسكرية تحسّباً لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد"، وفق قوله.

وكان كاتس قد ناقش في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات في الأول من الشهر الجاري "تهديدات إيران النووية"، وذلك على هامش مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة، كما ناقش الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين، و"الحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران النووية، المتمثل بتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب الإقليمي، وعنف إيران ضد المصالح الإقليمية".

وخلال زيارته لأبو ظبي، التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤول كبير في الإمارات، متابعاً: "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ لتعزيز سياسة التطبيع بالقوة التي نقودها".

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