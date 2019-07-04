ترامب يُحذّر إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إيران، من أن تهديداتها "يمكن أن ترتد عليها"، وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستتجاوز حد تخصيب اليورانيوم، الذي يسمح به الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.



وقال ترامب، عبر (تويتر): "أصدرت إيران تحذيراً جديداً، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم- بأي نسب نريدها-، إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".



وأضاف ترامب: "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل".



وكان روحاني قال: إن بلاده ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من تموز/ يوليو إلى أي مستويات تريدها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، في حين دعا واشنطن للعودة مجدداً إلى الاتفاق.