أردوغان يتهم الولايات المتحدة بـ "السرقة"

رام الله - دنيا الوطن

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بالسرقة، وذلك على خلفية رفضها تسليم بلاده مقاتلات (إف- 35) وفق صحيفة (حرييت) التركية.



وقال أردوغان، وفق الصحيفة: "إذا كان لديك زبون، والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يسمى سرقة".وأضاف أن تركيا "دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأمريكية، وتسلمت أربع منها، كما أن الطيارين الأتراك، يذهبون للولايات المتحدة للتدريب".ويأتي تصريح الرئيس التركي في ظل تصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة في ظل إصرار الأخيرة على المضي في تسلم منظومة (أس400) الدفاعية الروسية، حيث تهدد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا.