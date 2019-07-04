مسؤول عسكري إسرائيلي: الحل بغزة مزيج من الخطوات العسكرية والسياسية والاقتصادية

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس: إن الحل في غزة هو مزيج من الخطوات العسكرية والسياسية والاقتصادية.



ونقلت إذاعة (103FM) الإسرائيلية، عن اللواء احتياط، روني نوما: إنه "لا يوجد حل عسكري لغزة، يجب أن يكون الحل هو مزيج من الخطوات العسكرية والسياسية والاقتصادية".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في حال تطلبت الضرورة، رغم مساعيها لإعادة التهدئة في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطن