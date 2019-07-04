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الإخوان المسلمين تكشف حقيقة وفاة نائب المرشد

الإخوان المسلمين تكشف حقيقة وفاة نائب المرشد
محمود عزت
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، طلعت فهمي، الأنباء التي يجري تداولها حول وفاة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، نائبه محمود عزت.

وقال فهمي، وفق (عربي 21): "تؤكد جماعة الإخوان، أن الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال فضيلة المرشد العام، بخير، وأن الخبر المتداول عن وفاته غير صحيح، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية".

يُشار إلى أن محمود عزت، وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تم تعيينه قائماً بأعمال المرشد العام للإخوان بعد اعتقال المرشد العام، محمد بديع، في 20 آب/ أغسطس 2013.

والقائم بأعمال المرشد الحالي للجماعة بصفة مؤقتة، وُلد في 13 آب/ أغسطس 1944 بمحافظة القاهرة، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة منذ عام 1981، وأستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، متزوج، وله خمسة أولاد.

وتعرَّف عزت على الإخوان المسلمين سنة 1953، وانتظم في صف الإخوان سنة 1962، ثم اعتُقل سنة 1965، وحُكم عليه بعشر سنوات، وخرج سنة 1974، وكان وقتها طالباً في السنة الرابعة، وأكمل دراسته، وتخرج في كلية الطب عام 1976، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر -خصوصاً الطلابي التربوي- حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، ثم سافر إلى إنجلترا؛ ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر، ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985.

ثم اُعتقل ستة أشهر على ذمة التحقيق في قضية الإخوان المعروفة بقضية (سلسبيل)، وأُفرج عنه في أيار/ مايو سنة 1993.

وفي عام 1995، حُكم عليه بخمس سنوات؛ لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضواً في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000، كما أنه اُعتقل أكثر من مرة على فترات متفاوتة؛ بسبب رفضه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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