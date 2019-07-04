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صحيفة فرنسية: حلم القذافي الذي قُتل بسببه يتحقق

صحيفة فرنسية: حلم القذافي الذي قُتل بسببه يتحقق
معمر القذافي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (برافدا) الفرنسية، إن الحلم الذي قتل من أجله الزعيم الليبي معمر القذافي قد تحقق، وذلك بعد أن اتفق رؤساء دول شرق أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة (إيكو) في المعاملات التجارية اعتباراً من عام 2020.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا كان حلم معمر القذافي، الذي قتل بسببه، وتساءلت ما إذا كانت فرنسا ستسمح بتحقيقه.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت دول أعضاء مجموعة شرق أفريقيا (دول بنين، بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو) بالمصادقة على اعتماد عملة موحدة تُسمى (إيكو) اعتبار من مطلع عام 2020.

وتدرس هذه البلدان، التي يعيش فيها حوالي 385 مليون شخص، هذه الخطة منذ عام 1983 وأجلت تنفيذها أربع مرات، حيث أكدت يوم السبت في القمة التي عقدت في أبوجا بنيجيريا، أن العملة الموحدة، يجب أن تصبح حقيقة واقعة في العام المقبل، للقيام بذلك سيتعين على ثمانية بلدان التخلي عن عملة الفرنك في المستعمرات الفرنسية السابقة، المرتبطة باليورو، وسبعة دول أخرى عن عملتها الوطنية.

ومن أهم الأمور لتنفيذ الخطة إنشاء احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الواردات، أو عجز في الميزانية أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو التضخم أقل من 10%.

كما وتفي خمسة من هذه الدول بالفعل بالمعايير، من بينها نيجيريا وكوت ديفوار وغامبيا، لكن البيان ينص على أن 12 من 15 "لديها تحسينات من حيث تلبية معايير انخفاض التضخم، وتمويل العجز في الميزانية من قبل البنك المركزي".

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