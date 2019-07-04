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ثلاثة قتلى بانفجار قوي في السويداء جنوب سوريا

ثلاثة قتلى بانفجار قوي في السويداء جنوب سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وسقوط سبعة جرحى جراء تفجير قوي هز، مساء أمس الأربعاء، مدينة السويداء جنوب سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لوكالة (سانا)، أن دراجة آلية مفخخة، كانت مركونة على طريق قنوات، تم تفجيرها عن بعد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وجرح سبعة آخرين.

فيما أشار مدير الصحة بالسويداء، حسان عمرو، إلى أن المشفى الوطني بالمدينة، استقبل جثامين ثلاثة قتلى، وكذلك سبعة جرحى إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة، حيث يخضعون للعلاج وأوضاعهم مستقرة.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية، أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين بحالات متفاوتة، موضحة أن المعلومات الأولية، تشير إلى وقوع تفجير نفذه شخص، كان يستقل دراجة نارية، فيما أفادت بوجود استنفار أمني كبير في المدينة.

وبقيت مدينة السويداء خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية حتى بعد اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، إلا أن بلدات كثيرة في محيطها، استولى عليها خلال السنوات الماضية تنظيم الدولة، واستعادها الجيش في العام 2018.

لكن المدينة، التي تشكل مركزاً لمحافظة تحمل الاسم نفسه، تعرضت لهجمات عدة أعنفها في 25 تموز/ يوليو 2018، حينما اقتحمتها مجموعة من 56 عنصراً من  نفذوا سلسلة تفجيرات وعمليات إطلاق نار، أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصاً معظمهم مدنيون، إضافة إلى اختطاف المسلحين 60 شخصاً أغلبهم من الطائفة الدرزية.

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