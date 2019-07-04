أمريكا تُعرقل إدانة مجلس الأمن لاستهداف مهاجرين في ليبيا

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عرب 48)، إن الولايات المتحدة، عرقلت أمس الأربعاء، إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي، يدين الغارة الجوية، التي استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلاً على الأقلّ.





وأوضح الموقع، أنه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف، واستغرقت ساعتين، قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم المشير خليفة حفتر بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى طاولة الحوار.لكنّ دبلوماسيين أميركيين، قالوا خلال الجلسة، إنهم طلبوا ضوءاً أخضر من واشنطن للموافقة على النص، وانتهت المحادثات من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة.وكان قد قتل 44 شخصاً على الأقلّ، وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة في ضربة جوية استهدفت ليل الثلاثاء- الأربعاء، مركزاً لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.