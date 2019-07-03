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بـ "مشاريع شهادة".. نائب أردني يدعو لتفجير خط الغاز الإسرائيلي

بـ "مشاريع شهادة".. نائب أردني يدعو لتفجير خط الغاز الإسرائيلي
خط الغاز الأردني الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
طالب نائب أردني، بتفجير الخط الناقل للغاز الإسرائيلي إلى الأردن، داعياً الأردنيين لتوقيع ميثاق شرف بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الأراضي الأردنية.

واقترح النائب عن المقعد المسيحي طارق خوري، وفق صحيفة (الرأي اليوم)، كل حر في الأردن أن يضحي بروحه وبأولاده لأجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الأراضي الأردنية.

وقال خوري: "يجب أن نكون جميعنا مشروع شهداء، ونوقع ميثاق شرف أن خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور بأي سنتيمتر من الأراضي الأردنية".

وفي ايلول/ سبتمبر 2016 وقعت إسرائيل مع الأردن اتفاقاً قيمته عشرة مليارات دولار؛ لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري اعتباراً من عام 2020 ولمدة 15 عاماً.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية في آذار/ مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

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