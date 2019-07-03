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كشف تفاصيل قصف الطيران الإسرائيلي لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

كشف تفاصيل قصف الطيران الإسرائيلي لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، تفاصيل قصف سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال شاحنات تحمل أسلحة في سيناء قبل وصولها إلى قطاع غزة

وقال التلفزيون، إن الطيران الإسرائيلي هاجم في الأشهر الأخيرة عدة شاحنات كانت تحمل أسلحة لدى وصولها سيناء المصرية قبل أن تنقلها لقطاع غزة.

وأوضح التفلزيون، أنه منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ثلاثة شاحنات أحداها كانت في منتصف أذار/مارس الماضي وكانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية.

وأشار إلى أن "احدى الشاحنات كانت تحمل صواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار ستستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها لغزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة

وأكد التلفزيون، أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات، مرجحاً أن استهدافها يتم بعد معلومات استخبارية غالبيتها تتم من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.

ونوه التلفزيون، إلى أن اسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات لمنع وصول أي أسلحة لقطاع غزة، ومنع نقل اي اموال يتم تهريبها عبر بعض الاشخاص في سيناء لصالح المنظمات بغزة مقابل مبالغ مالية".

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