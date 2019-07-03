عربي

الحوثيون يُسقطون طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية

الحوثيون يُسقطون طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في جيزان، جنوب غربي السعودية، وفق قناة (المسيرة) التابعة للجماعة.

وقالت القناة: إن الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها شرق جبل الدود في جيزان"، فيما لم تورد تفاصيل عن الطائرة ونوعها، وما إذا كانت مأهولة أو من دون طيار، ولا عن كيفية إسقاطها.

وأعلنت "أنصار الله"، في 26 أيار/مايو الماضي، إسقاط طائرة مماثلة للتحالف في ذات المنطقة.

في سياق آخر، شنت "أنصار الله" قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعات لقوات يمنية شرق جبل الدود، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف الصاروخي المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

كما تسبب القصف الصاروخي والهجمات بطائرات بدون طيار من قبل المسلحين الحوثيين، للمناطق الحدودية السعودية، بمقتل وإصابة العديد من المواطنين والمقيمين.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

أخبار ذات صلة

كشف تفاصيل قصف الطيران الإسرائيلي لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

كشف تفاصيل قصف الطيران الإسرائيلي لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

السيسي لسيناتور أمريكي: تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق المبادرة العربية

السيسي لسيناتور أمريكي: تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق المبادرة العربية

أول تعليق لباسيل على حادث &#34;جبل لبنان&#34; الذي استهدف موكب وزير

أول تعليق لباسيل على حادث "جبل لبنان" الذي استهدف موكب وزير

(روسيا اليوم): الأمن المصري يُخلي سبيل ابنة القرضاوي

(روسيا اليوم): الأمن المصري يُخلي سبيل ابنة القرضاوي

صور: العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

صور: العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته

أول تعليق لباسيل على حادث &#34;جبل لبنان&#34; الذي استهدف موكب وزير

أول تعليق لباسيل على حادث "جبل لبنان" الذي استهدف موكب وزير

سياسي تونسي يَتحدث عن مرض السبسي والرئاسة تَرُد

سياسي تونسي يَتحدث عن مرض السبسي والرئاسة تَرُد

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

الأحمد يلتقي الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل

الأحمد يلتقي الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل

محافظ سلطة النقد يشارك في القمة الاقتصادية العربية البريطانية في لندن

محافظ سلطة النقد يشارك في القمة الاقتصادية العربية البريطانية في لندن

اشتية يبحث مع المبعوث الياباني لعملية السلام سبل دعم مشاريع تنموية

اشتية يبحث مع المبعوث الياباني لعملية السلام سبل دعم مشاريع تنموية

عريقات يطلع السفراء والقناصل على تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس

عريقات يطلع السفراء والقناصل على تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس

&#34;هنية&#34; لزوجة &#34;حسن يوسف&#34;: محاولات النيل منه ستبوء بالفشل

"هنية" لزوجة "حسن يوسف": محاولات النيل منه ستبوء بالفشل

وفاة نقيب وإصابة اثنين من أقربائه غرقاً في بحر السودانية شمال غزة

وفاة نقيب وإصابة اثنين من أقربائه غرقاً في بحر السودانية شمال غزة

العمل مقابل المال.. &#34;أونروا&#34; تعلن عن حل أزمة أصحاب المنازل المدمرة بغزة

العمل مقابل المال.. "أونروا" تعلن عن حل أزمة أصحاب المنازل المدمرة بغزة

عزام:الشعب الفلسطيني سيقف مدافعاً عن نفسه بقوة أمام أي عملية عسكرية جديدة

عزام:الشعب الفلسطيني سيقف مدافعاً عن نفسه بقوة أمام أي عملية عسكرية جديدة

منوعات

أطباء يكشفون حقيقة مرض ريهام سعيد

أطباء يكشفون حقيقة مرض ريهام سعيد

إيمانويل ماكرون يُحرج إيفانكا ترامب بفيديو

إيمانويل ماكرون يُحرج إيفانكا ترامب بفيديو

صور صادمة لسعاد حسني قبل رحيلها.. كيف أصبحت بسبب الاكتئاب؟

صور صادمة لسعاد حسني قبل رحيلها.. كيف أصبحت بسبب الاكتئاب؟

فنان مصري من الطفولة إلى النجومية.. هل تغيرت ملامحه ؟

فنان مصري من الطفولة إلى النجومية.. هل تغيرت ملامحه ؟

منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بعد الإعلان عن حفلها الأول.. &#34;نيكي ميناج&#34; تثير جدلًا في السعودية

بعد الإعلان عن حفلها الأول.. "نيكي ميناج" تثير جدلًا في السعودية

حلا الترك ترد على ظهور زوجة أبيها دنيا بطمة بالبكيني بطريقة غير مباشرة

حلا الترك ترد على ظهور زوجة أبيها دنيا بطمة بالبكيني بطريقة غير مباشرة

على غرار أحمد زكي.. ريهام سعيد تنشر فيديو مؤثر

على غرار أحمد زكي.. ريهام سعيد تنشر فيديو مؤثر

هل هذه زوجة قصي خولي السرّية؟

هل هذه زوجة قصي خولي السرّية؟

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. &#34;الهيبة&#34; 4 قريباً

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. "الهيبة" 4 قريباً

عربي

أول تعليق لباسيل على حادث &#34;جبل لبنان&#34; الذي استهدف موكب وزير

أول تعليق لباسيل على حادث "جبل لبنان" الذي استهدف موكب وزير

(روسيا اليوم): الأمن المصري يُخلي سبيل ابنة القرضاوي

(روسيا اليوم): الأمن المصري يُخلي سبيل ابنة القرضاوي

صور: العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

صور: العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته