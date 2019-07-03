(روسيا اليوم): الأمن المصري يُخلي سبيل ابنة القرضاوي

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت مصادر قانونية، أن الأمن المصري، أخلى سبيل علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية بعد تخطى مدة الحبس القانونية.



وأشارت المصادر لموقع (روسيا اليوم)، إلى أن أجهزة التحقيق ستقوم بالإفراج الفعلي عن ابنة القرضاوي بعد مراجعة الأجهزة الأمنية.



وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها، عام 2017 على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية".



وتشمل هذه القضية، عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسى، الرئيس المصري المتوفى، حيث واجهوا تهماً بالمشاركة في تنفيذ عمليات، تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.