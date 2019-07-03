مباشر | حوار خاص: الأزمة المالية في جامعة الأزهر

عربي

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته
عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير: إن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة.

وشدد الجبير، خلال مقابلة مع صحيفة (تايمز) اليابانية، على أنه "لا يجب السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياساته العدوانية، مثل استهداف السفن التي تنقل النفط، واستهداف أنابيب النفط، لأن هذا يعد استهدافاً لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي".

وأوضح الجبير، أن "استمرار النظام الإيراني في هذه السياسات يجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً"، مشيراً إلى أن "لقاءات ولي العهد محمد بن سلمان، بعدد من قادة دول مجموعة الـ 20 كانت مطولة وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدو، ودور المملكة في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وتبادل الآراء حول عدد من قضايا الساعة، ومن ضمنها سياسات النظام الإيراني في المنطقة".

وأشار الجبير، إلى أن "المملكة تقوم بدور كبير في مجموعة الـ 20 على صعيد مساهماتها في الاقتصاد العالمي"، لافتاً إلى أن اللقاءات شكلت فرصة للتأكيد على "دور المملكة المحوري والرئيسي في توحيد الجهود المبذولة لمساعدة عدد من الدول على مواجهة التحديات، وتوحيد الصفوف لضمان استقرارها، إضافة إلى جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب".

وقال: إن الولايات المتحدة، قد تواصلت مع عدد من الدول المتشابهة في التفكير، بما في ذلك اليابان، فيما يتعلق بخيارات ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، مشيراً إلى أنه يتم في الوقت الحالي دراسة الخيارات المناسبة لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء.

وأضاف الجبير: "أعتقد أن اليابان لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، أي تهديد لحرية الملاحة في الخليج، سيكون له تأثير ليس فقط على اليابان، ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي".

وأوضح وزير الدولة السعودي، أن "المناقشات جارية، ولكن العامل الرئيسي يتمثل في أن كل دولة يجب أن تساهم بطريقة أو بأخرى، مؤكداً أن لكل دولة مصالحها في الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة".

وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محادثات مع النظام الإيراني "دون شروط مسبقة"، فيما استبعدت طهران ذلك، قائلة إن "على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها، كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من المجال الجوي الإيراني.

أخبار ذات صلة

أول تعليق لباسيل على حادث &#34;جبل لبنان&#34; الذي استهدف موكب وزير

أول تعليق لباسيل على حادث "جبل لبنان" الذي استهدف موكب وزير

سياسي تونسي يَتحدث عن مرض السبسي والرئاسة تَرُد

سياسي تونسي يَتحدث عن مرض السبسي والرئاسة تَرُد

(تويتر) يَحذف صفحة كاتب مصري ساخر لدعوته لـ &#34;قتل اليهود&#34;

(تويتر) يَحذف صفحة كاتب مصري ساخر لدعوته لـ "قتل اليهود"

الحوثيون يطلقون منظومة صواريخ جديدة ويحددون بنك أهداف سعودية

الحوثيون يطلقون منظومة صواريخ جديدة ويحددون بنك أهداف سعودية

مقتل 30 مهاجراً بغارة جوية لمركز إيواء للاجئين في ليبيا

مقتل 30 مهاجراً بغارة جوية لمركز إيواء للاجئين في ليبيا

محققة أممية تُوضح إجراءات &#34;معاقبة&#34; السعودية على مقتل خاشقجي

محققة أممية تُوضح إجراءات "معاقبة" السعودية على مقتل خاشقجي

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

المطران حنا: شعبنا يُقدم دماء الشهداء على مذبح الحرية

المطران حنا: شعبنا يُقدم دماء الشهداء على مذبح الحرية

عشرات الآليات و3500 مستوطن اقتحموا نابلس

عشرات الآليات و3500 مستوطن اقتحموا نابلس

وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق علي اسحاق

وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق علي اسحاق

احتراق 300 بالة قش وانقاذ أغنام من داخل بركس غرب جنين

احتراق 300 بالة قش وانقاذ أغنام من داخل بركس غرب جنين

يرفض الأطباء تحويله إلى الخارج.. &#34;راني&#34; يُعاني من تليف رئوي ويُناشد الرئيس بتوفير علاج

يرفض الأطباء تحويله إلى الخارج.. "راني" يُعاني من تليف رئوي ويُناشد الرئيس بتوفير علاج

الاحتلال يهدم متنزهاً وآباراً ويقتلع أشجاراً شرق يطا

الاحتلال يهدم متنزهاً وآباراً ويقتلع أشجاراً شرق يطا

المالكي: يونيسكو تُقر بأن القدس والخليل مواقع تراث عالمي مهددة بالخطر

المالكي: يونيسكو تُقر بأن القدس والخليل مواقع تراث عالمي مهددة بالخطر

وزير الزراعة الإسرائيلي يَقُود اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى

وزير الزراعة الإسرائيلي يَقُود اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى

منوعات

بعد الإعلان عن حفلها الأول.. &#34;نيكي ميناج&#34; تثير جدلًا في السعودية

بعد الإعلان عن حفلها الأول.. "نيكي ميناج" تثير جدلًا في السعودية

حلا الترك ترد على ظهور زوجة أبيها دنيا بطمة بالبكيني بطريقة غير مباشرة

حلا الترك ترد على ظهور زوجة أبيها دنيا بطمة بالبكيني بطريقة غير مباشرة

على غرار أحمد زكي.. ريهام سعيد تنشر فيديو مؤثر

على غرار أحمد زكي.. ريهام سعيد تنشر فيديو مؤثر

هل هذه زوجة قصي خولي السرّية؟

هل هذه زوجة قصي خولي السرّية؟

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. &#34;الهيبة&#34; 4 قريباً

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. "الهيبة" 4 قريباً

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : &#34;خليكي في حالك&#34;

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : "خليكي في حالك"

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

&#34;مخلوق فضائي&#34;.. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

"مخلوق فضائي".. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

عربي

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته

الجبير: النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لسياساته

أول تعليق لباسيل على حادث &#34;جبل لبنان&#34; الذي استهدف موكب وزير

أول تعليق لباسيل على حادث "جبل لبنان" الذي استهدف موكب وزير

سياسي تونسي يَتحدث عن مرض السبسي والرئاسة تَرُد

سياسي تونسي يَتحدث عن مرض السبسي والرئاسة تَرُد

(تويتر) يَحذف صفحة كاتب مصري ساخر لدعوته لـ &#34;قتل اليهود&#34;

(تويتر) يَحذف صفحة كاتب مصري ساخر لدعوته لـ "قتل اليهود"