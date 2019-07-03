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مقتل 30 مهاجراً بغارة جوية لمركز إيواء للاجئين في ليبيا

مقتل 30 مهاجراً بغارة جوية لمركز إيواء للاجئين في ليبيا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أكثر من 30 مهاجراً مصرعهم، وأصيب أكثر من 70 آخرين في غارة، أصابت فجر اليوم، مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، وتبادلت حكومة الوفاق مع "الجيش الليبي" الاتهامات بتنفيذ الغارة.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بياناً دان فيه ما وقع، واصفاً إياه بـ"الجريمة البشعة"، وطالب البعثة الأممية لدى ليبيا بإدانة "العمل البربري الهمجي"، وإرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع، وفق (روسيا اليوم).

من جانبها، قالت وكالة (فرانس برس)، أن مسؤولين عن مركز الاحتجاز، حملوا المسؤولية لقوات المشير خليفة حفتر، التي تخوض معارك منذ حوالي ثلاثة أشهر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

من جانبه، نفى "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر أنه استهدف مركزاً لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً أن قوات حكومة الوفاق قصفت المركز بعد أن نفذ "الجيش الوطني" ضربة جوية دقيقة أصابت مخازن للذخيرة.

من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع (تويتر) عن "قلقها العميق" إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية و"مقتل لاجئين ومهاجرين".

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