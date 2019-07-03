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محققة أممية تُوضح إجراءات "معاقبة" السعودية على مقتل خاشقجي

محققة أممية تُوضح إجراءات "معاقبة" السعودية على مقتل خاشقجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المقررة الأممية، أنييس كالامار، إلى محاسبة السعودية لارتكابها "جريمة دولة" بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وطرحت سبلاً محتملة لمعاقبة المملكة.

وقالت كالامار، التي أجرت تحقيقاً مستقلاً في مقتل خاشقجي، وفق (روسيا اليوم): "الحديث لا يدور عن أشخاص منفردين، بل عن دولة ارتكبت جريمة، لكن لم يكن هناك تصميم على محاسبة دولة السعودية، بالنسبة إليّ هذا ما يجب أن نصر عليه".

وأوضحت كالامار أن العقوبات المفروضة رداً على قتل خاشقجي يجب أن تشمل الدولة السعودية، وليس الأشخاص الـ 17 الذين جرت معاقبتهم حتى الآن من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت مع ذلك إلى أنها لا تدعو إلى ضرورة فرض عقوبات على مستوى الدولة كلها، باستثناء مجال واحد وهو التكنولوجيا، مبينةً أنه يجب "فرض الحظر على بيع تكنولوجيات متابعة الأشخاص للسعودية، لأن هذه الدولة أظهرت مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الثقة بها فيما يخص كيفية استخدامها هذه التكنولوجيا".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة (G20) في الرياض عام 2020، معتبرةً أنه يجب منع حدوث ذلك في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبة المملكة في ظل مقتل خاشقجي.

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