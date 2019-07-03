عاجل

  • عريقات: القدس بمواجهة من أصعب المواجهات في هذا المجال وعلى المحتمع الدولي التدخل الفوري

  • عريقات: تل أبيب وواشنطن تعتقدان أن الوقت قد حان لتثبيت المشروع الاستيطاني التهويدي بالقدس

  • سماع دوي انفجار في مدينة غزة

  • عريقات: مخطط إسرائيل يشتد ويتسارع بقعل ما يقوم به السفير التوراتي فريدمان

عربي

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفذ سلاح الجو الليبي، التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخائر بمعسكر الضمان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، فإنه "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قصفت الميليشيات بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية، وكالعادة للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام"، مضيفةً أن "الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم".

يذكر، أن هذا جاء رداً على قصف مركز احتجاز للمهاجرين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث بدأت المواجهات العنيفة جنوبي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف، الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق برئاسة السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب، والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

أخبار ذات صلة

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

تونس.. مطلوب يُفجر نفسه غربي العاصمة

تونس.. مطلوب يُفجر نفسه غربي العاصمة

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ&#34;الخيانة&#34;

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ"الخيانة"

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

سوريا حول غارات إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

سوريا حول غارات إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟

هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون &#34;قليلوا أدب&#34;

إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون "قليلوا أدب"

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة الغربية

لجنة القوى الوطنية: ندعم &#34;حسن يوسف&#34; لتعزيز موقفه الثابت أمام مخططات الإحتلال

لجنة القوى الوطنية: ندعم "حسن يوسف" لتعزيز موقفه الثابت أمام مخططات الإحتلال

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في مخيم شعفاط

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في مخيم شعفاط

سفارة فلسطين في القاهرة تنقل تعازي الرئيس بوفاة الفنان أبو عوف

سفارة فلسطين في القاهرة تنقل تعازي الرئيس بوفاة الفنان أبو عوف

حماس: ما يمارسه الاحتلال من جرائم لن يثني الكتلة الإسلامية عن عملها

حماس: ما يمارسه الاحتلال من جرائم لن يثني الكتلة الإسلامية عن عملها

أعلن اعتماد الماجستير بالبوليتكنك.. اشتية: سنعمل لأجل تقدم شعبنا بالتكنولوجيا والمعلوماتية

أعلن اعتماد الماجستير بالبوليتكنك.. اشتية: سنعمل لأجل تقدم شعبنا بالتكنولوجيا والمعلوماتية

(كابينت) يجتمع غدًا لمناقشة مشكلات إيران وغزة

(كابينت) يجتمع غدًا لمناقشة مشكلات إيران وغزة

المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تُنفذ سيناريو يحاكي وقوع عدة أحداث بوقت واحد

المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تُنفذ سيناريو يحاكي وقوع عدة أحداث بوقت واحد

منوعات

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. &#34;الهيبة&#34; 4 قريباً

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. "الهيبة" 4 قريباً

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : &#34;خليكي في حالك&#34;

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : "خليكي في حالك"

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

&#34;مخلوق فضائي&#34;.. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

"مخلوق فضائي".. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

عربي

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ&#34;الخيانة&#34;

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ"الخيانة"

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا