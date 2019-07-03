عاجل

  • عريقات: القدس بمواجهة من أصعب المواجهات في هذا المجال وعلى المحتمع الدولي التدخل الفوري

  • عريقات: تل أبيب وواشنطن تعتقدان أن الوقت قد حان لتثبيت المشروع الاستيطاني التهويدي بالقدس

  • سماع دوي انفجار في مدينة غزة

  • عريقات: مخطط إسرائيل يشتد ويتسارع بقعل ما يقوم به السفير التوراتي فريدمان

عربي

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت السفارة السعودية في تركيا من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية، قالت: إن مواطنين ومواطنات من المملكة، تعرضوا لها في الآونة الأخيرة.

وقالت السفارة، وفق (روسيا اليوم): "نظراً لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في اسطنبول في حالات الطوارئ".

ويأتي هذا التحذير بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توتراً ملحوظاً على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصاً، قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل الصحفي، وتقول: إن المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

وفي الوقت الذي يمتنع فيه قادة البلدين في الأشهر الأخيرة عن أي تصريحات حادة ضد بعضهم البعض، أطلق ناشطون سعوديون حملة مدعومة من قبل بعض وسائل الإعلام ضد السياحة في تركيا.

أخبار ذات صلة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

تونس.. مطلوب يُفجر نفسه غربي العاصمة

تونس.. مطلوب يُفجر نفسه غربي العاصمة

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ&#34;الخيانة&#34;

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ"الخيانة"

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

سوريا حول غارات إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

سوريا حول غارات إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟

هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون &#34;قليلوا أدب&#34;

إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون "قليلوا أدب"

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة الغربية

لجنة القوى الوطنية: ندعم &#34;حسن يوسف&#34; لتعزيز موقفه الثابت أمام مخططات الإحتلال

لجنة القوى الوطنية: ندعم "حسن يوسف" لتعزيز موقفه الثابت أمام مخططات الإحتلال

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في مخيم شعفاط

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في مخيم شعفاط

سفارة فلسطين في القاهرة تنقل تعازي الرئيس بوفاة الفنان أبو عوف

سفارة فلسطين في القاهرة تنقل تعازي الرئيس بوفاة الفنان أبو عوف

حماس: ما يمارسه الاحتلال من جرائم لن يثني الكتلة الإسلامية عن عملها

حماس: ما يمارسه الاحتلال من جرائم لن يثني الكتلة الإسلامية عن عملها

أعلن اعتماد الماجستير بالبوليتكنك.. اشتية: سنعمل لأجل تقدم شعبنا بالتكنولوجيا والمعلوماتية

أعلن اعتماد الماجستير بالبوليتكنك.. اشتية: سنعمل لأجل تقدم شعبنا بالتكنولوجيا والمعلوماتية

(كابينت) يجتمع غدًا لمناقشة مشكلات إيران وغزة

(كابينت) يجتمع غدًا لمناقشة مشكلات إيران وغزة

المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تُنفذ سيناريو يحاكي وقوع عدة أحداث بوقت واحد

المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تُنفذ سيناريو يحاكي وقوع عدة أحداث بوقت واحد

منوعات

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. &#34;الهيبة&#34; 4 قريباً

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. "الهيبة" 4 قريباً

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : &#34;خليكي في حالك&#34;

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : "خليكي في حالك"

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

&#34;مخلوق فضائي&#34;.. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

"مخلوق فضائي".. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

عربي

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ&#34;الخيانة&#34;

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ"الخيانة"

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا