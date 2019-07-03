عاجل

  • عريقات: القدس بمواجهة من أصعب المواجهات في هذا المجال وعلى المحتمع الدولي التدخل الفوري

  • عريقات: تل أبيب وواشنطن تعتقدان أن الوقت قد حان لتثبيت المشروع الاستيطاني التهويدي بالقدس

  • سماع دوي انفجار في مدينة غزة

  • عريقات: مخطط إسرائيل يشتد ويتسارع بقعل ما يقوم به السفير التوراتي فريدمان

عربي

تونس.. مطلوب يُفجر نفسه غربي العاصمة

تونس.. مطلوب يُفجر نفسه غربي العاصمة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء (رويترز)، مساء أمس الثلاثاء: "إن انفجاراً كبيراً هزّ مدينة المنيهلة التونسية، التابعة لولاية أريانة شمال غربي العاصمة تونس".

وأفادت إذاعة (موزاييك إف إم) الخاصة، بأن مطلوباً خطيراً لأجهزة الأمن، يدعى أيمن السميري، أقدم على تفجير نفسه عند مفترق النقرة بين حيي التضامن والتحرير، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية.

إلى ذلك، أكدت الداخلية التونسية، أنها تمكنت من تصفية السميري، بعد محاصرته بحي الانطلاقة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد دعت، يوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن مسلح مطلوب، يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنباً لوقوع هجمات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المطلوب تونسي الجنسية، ويقطن بحي ابن خلدون بتونس العاصمة.

أخبار ذات صلة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ&#34;الخيانة&#34;

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ"الخيانة"

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

سوريا حول غارات إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

سوريا حول غارات إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟

هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون &#34;قليلوا أدب&#34;

إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون "قليلوا أدب"

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة الغربية

لجنة القوى الوطنية: ندعم &#34;حسن يوسف&#34; لتعزيز موقفه الثابت أمام مخططات الإحتلال

لجنة القوى الوطنية: ندعم "حسن يوسف" لتعزيز موقفه الثابت أمام مخططات الإحتلال

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في مخيم شعفاط

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله في مخيم شعفاط

سفارة فلسطين في القاهرة تنقل تعازي الرئيس بوفاة الفنان أبو عوف

سفارة فلسطين في القاهرة تنقل تعازي الرئيس بوفاة الفنان أبو عوف

حماس: ما يمارسه الاحتلال من جرائم لن يثني الكتلة الإسلامية عن عملها

حماس: ما يمارسه الاحتلال من جرائم لن يثني الكتلة الإسلامية عن عملها

أعلن اعتماد الماجستير بالبوليتكنك.. اشتية: سنعمل لأجل تقدم شعبنا بالتكنولوجيا والمعلوماتية

أعلن اعتماد الماجستير بالبوليتكنك.. اشتية: سنعمل لأجل تقدم شعبنا بالتكنولوجيا والمعلوماتية

(كابينت) يجتمع غدًا لمناقشة مشكلات إيران وغزة

(كابينت) يجتمع غدًا لمناقشة مشكلات إيران وغزة

المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تُنفذ سيناريو يحاكي وقوع عدة أحداث بوقت واحد

المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تُنفذ سيناريو يحاكي وقوع عدة أحداث بوقت واحد

منوعات

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. &#34;الهيبة&#34; 4 قريباً

كاتب جديد وتغيرات جذرية.. "الهيبة" 4 قريباً

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : &#34;خليكي في حالك&#34;

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : "خليكي في حالك"

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

&#34;مخلوق فضائي&#34;.. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

"مخلوق فضائي".. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

عربي

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

الجيش الليبي يستهدف مخازن للسلاح جنوب طرابلس العاصمة

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

السعودية تُصدر تحذيراً لمواطنيها في تركيا

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ&#34;الخيانة&#34;

مصر.. مسؤول سابق يتهم بدو سيناء بـ"الخيانة"

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا