هل أقامت سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟





وحسب الوزارة، فإن الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل، بأنها لا أساس لها من الصحة.

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان الأنباء المتداولة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق (روسيا اليوم).وأوضحت أن السلطنة "حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".وكان رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد أعلن مؤخراً أن تل أبيب أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مسقط، وأقامت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية هناك.