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تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس

تنديد مصري بمشروع إسرائيلي في القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ندد مفتي مصر، شوقي علام، بقيام إسرائيل بافتتاح ما يسمى "نفق طريق الحجاج" في البلدة القديمة، أسفل بلدة سلوان، في مدينة القدس باتجاه المسجد الأقصى.

وقالت دار الإفتاء المصرية، وفق (روسيا اليوم)، إن "ذلك المشروع ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له".

وأضاف مفتي مصر: "نرفض كافة المخططات والمحاولات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير هوية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونعلن رفضنا بشكل قاطع لأية إجراءات وخطوات تقوم بها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على مدينة القدس الشريف وطمس هويتها".

وتابع المفتي: "نجدد رفضنا ونحذر من خطورة كافة أشكال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً ومباشراً للمسجد في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا مفتي مصر إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامي بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفى مقدمتها (اليونيسكو)، لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديداً خطيراً للمسجد الأقصى ومدينة القدس.

يذكر أن إسرائيل قد افتتحت "نفق طريق الحجاج" وشارك في افتتاحه كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بدعوة من جمعية "إلعاد" الإسرائيلية.

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